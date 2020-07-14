На Закарпатті від коронавірусу померла викладачка університету



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Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Ужгородського національного університету Марія Козак

54-річна викладачка померла від коронавірусу 13 липня

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Ужгородського національного університету Марія Козак померла 13 липня від коронавірусу. Про це повідомила аспірантка університету Мар'яна Вотьканич у соцмережі Facebook.

Попередньо відомо, що у жінки був встановлений діагноз Covid-19.

«Марія Юріївна була завжди доброзичлива, привітна, безкорислива, готова усім поділитися й прийти на допомогу. У ставленні до роботи і доручень була дуже обов’язковою і відповідальною. Люблячою і самовідданою завжди була до своїх рідних, вірною і глибоко добропорядною до друзів», — написала Мар'яна Вотьканич.

Марія Козак народилася 30 вересня 1966 року в смт. Майдані Міжгірського району Закарпатської області. Після середньої школи закінчила Хустський лісотехнікум, а в 1992 році філологічний факультет Ужгородського національного університету. За рекомендацією кафедри української літератури вступила до аспірантури, виконала й у 2002 році успішно захистила кандидатську дисертацію. З 1996 року працювала на посаді викладача, а з 2002 року – доцента кафедри.

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Нагадаємо, станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.