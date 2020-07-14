На Закарпатті від коронавірусу померла викладачка університету
54-річна викладачка померла від коронавірусу 13 липня
Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Ужгородського національного університету Марія Козак померла 13 липня від коронавірусу. Про це повідомила аспірантка університету Мар'яна Вотьканич у соцмережі Facebook.
Попередньо відомо, що у жінки був встановлений діагноз Covid-19.
«Марія Юріївна була завжди доброзичлива, привітна, безкорислива, готова усім поділитися й прийти на допомогу. У ставленні до роботи і доручень була дуже обов’язковою і відповідальною. Люблячою і самовідданою завжди була до своїх рідних, вірною і глибоко добропорядною до друзів», — написала Мар'яна Вотьканич.
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Нагадаємо, станом на 14 липня кількість зареєстрованих активних хворих на коронавірус в Україні складає 26 205 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у: Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1), Закарпатській (208,5) областях.