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    Здоров'я

    Міністр запевняє, що лікування хворих на Covid-19 у медзакладах безкоштовне

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    Міністр запевняє, що лікування хворих на Covid-19 у медзакладах безкоштовне

    Степанов нагадав, що є відповідне фінансування закладів, які лікують хворих на Covid

    В Україні лікування хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 в умовах стаціонарного догляду є безкоштовним для пацієнтів. При цьому медична допомога надаватиметься хворим навіть якщо у них не підписана угода із сімейним лікарем. Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    «Якщо є ознаки коронавірусної хвороби, особливо якщо у вас гострі симптоми: температура вище 38 градусів, ускладнення дихання та інші ознаки, то треба набирати 103, розповісти про свої симптоми і приїде бригада екстреної медичної допомоги. Якщо будуть відповідні покази – вас госпіталізують і вам буде надана медична допомога - незалежно від того, чи є у вас угода із сімейним лікарем, чи немає. Все лікування, яке відбувається в умовах стаціонару, коли використовуються лікарські засоби – це все безкоштовно. В нас прийняті відповідні нормативні акти, а також є відповідне фінансування закладів, які лікують хворих на Covid», - наголосив Степанов. 

    За словами міністра охорони здоров’я, нормативні акти передбачають, що у вартість лікування, яке держава компенсує хворим на Covid-19, входить вартість лікарських засобів, всіх маніпуляцій, а також підвищена заробітна плата у розмірі 300% для медичних працівників, які працюють з коронахворими. 

    Також Степанов закликав українців укласти угоди із сімейними лікарями. «Міністерством охорони здоров’я змінено алгоритм укладання угоди із сімейним лікарем і зараз це можливо зробити онлайн. І я раджу всім українцям, які досі не мають угоди із сімейним лікарем – зробити це», - сказав він.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54771
    • Одужали
      27154
    • Хворіють
      26205
    • Померли
      1412

    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Міністерство охорони здоров'я лікарня Максим Степанов епідемія коронавірус
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