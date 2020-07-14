Міністр запевняє, що лікування хворих на Covid-19 у медзакладах безкоштовне



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Степанов нагадав, що є відповідне фінансування закладів, які лікують хворих на Covid

В Україні лікування хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 в умовах стаціонарного догляду є безкоштовним для пацієнтів. При цьому медична допомога надаватиметься хворим навіть якщо у них не підписана угода із сімейним лікарем. Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Якщо є ознаки коронавірусної хвороби, особливо якщо у вас гострі симптоми: температура вище 38 градусів, ускладнення дихання та інші ознаки, то треба набирати 103, розповісти про свої симптоми і приїде бригада екстреної медичної допомоги. Якщо будуть відповідні покази – вас госпіталізують і вам буде надана медична допомога - незалежно від того, чи є у вас угода із сімейним лікарем, чи немає. Все лікування, яке відбувається в умовах стаціонару, коли використовуються лікарські засоби – це все безкоштовно. В нас прийняті відповідні нормативні акти, а також є відповідне фінансування закладів, які лікують хворих на Covid», - наголосив Степанов.

За словами міністра охорони здоров’я, нормативні акти передбачають, що у вартість лікування, яке держава компенсує хворим на Covid-19, входить вартість лікарських засобів, всіх маніпуляцій, а також підвищена заробітна плата у розмірі 300% для медичних працівників, які працюють з коронахворими.

Також Степанов закликав українців укласти угоди із сімейними лікарями. «Міністерством охорони здоров’я змінено алгоритм укладання угоди із сімейним лікарем і зараз це можливо зробити онлайн. І я раджу всім українцям, які досі не мають угоди із сімейним лікарем – зробити це», - сказав він.

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.