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    Епідемія атакує з новою силою. Стали відомі перші цифри за суботу, 6 червня

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    На Буковині вже у&nbsp;3639 осіб виявили коронавірус - Епідемія атакує з новою силою. Стали відомі перші цифри за суботу, 6 червня
    На Буковині вже у 3639 осіб виявили коронавірус

    Влада Чернівецької області озвучила число нових хворих за день, що минає

    У Чернівецькій області у суботу, 6 червня, медики отримали лабораторні підтвердження 68 нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Він зазначив, що у цю кількість входять також випадки, які лабораторний центр подав у МОЗ 5 червня після 23:00.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3639 осіб.

    Осачук також додав, що 16 буковинців сьогодні одужали від Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

    Зазначимо, що за минулу добу, 5 червня, чернівецькі медики отримали підтвердження 52 випадків коронавірусної інфекції Covid-19.

    Сьогодні також стало відомо, що у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    здоров'я Чернівецька область епідемія коронавірус
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