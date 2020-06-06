Епідемія атакує з новою силою. Стали відомі перші цифри за суботу, 6 червня



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На Буковині вже у 3639 осіб виявили коронавірус

Влада Чернівецької області озвучила число нових хворих за день, що минає

У Чернівецькій області у суботу, 6 червня, медики отримали лабораторні підтвердження 68 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він зазначив, що у цю кількість входять також випадки, які лабораторний центр подав у МОЗ 5 червня після 23:00.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3639 осіб.

Осачук також додав, що 16 буковинців сьогодні одужали від Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

Зазначимо, що за минулу добу, 5 червня, чернівецькі медики отримали підтвердження 52 випадків коронавірусної інфекції Covid-19.

Сьогодні також стало відомо, що у селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).