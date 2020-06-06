На Буковині відновився ріст захворюваності на Covid-19
Вірус не дозволяє розслабитися, заявив голова Чернівецької ОДА
У Чернівецькій області медики у п’ятницю, 5 червня, отримали підтвердження 52 нових випадків коронавірусної інфекції Covid-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
«На Буковині сьогодні, 5 червня, офіційно підтверджено ще 52 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 382 нових зразки», – повідомив він.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3571 особу.
Осачук додав, що 29 буковинців за день одужали від Covid-19.
«Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися. Останніми днями число нових випадків трималося у межах чотирьох десятків, а сьогодні знову перевалило за 50», - додав Осачук.
Нагадаємо, 4 червня У Чернівецькій області за добу виявили 38 нових випадків інфікування коронавірусом, цей показник майже не змінився у порівнянні з попередніми днями.
До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.
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Хворіють13830
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Одужали11372
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Померли762
До слова, в Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж 4 червня (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.