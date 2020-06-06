На Буковині відновився ріст захворюваності на Covid-19



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Останніми днями число нових випадків на Буковині трималося у межах чотирьох десятків, а 5 червня знову перевалило за 50 Фото: Чернівецька ОДА

Вірус не дозволяє розслабитися, заявив голова Чернівецької ОДА

У Чернівецькій області медики у п’ятницю, 5 червня, отримали підтвердження 52 нових випадків коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«На Буковині сьогодні, 5 червня, офіційно підтверджено ще 52 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 382 нових зразки», – повідомив він.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3571 особу.

Осачук додав, що 29 буковинців за день одужали від Covid-19.

«Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися. Останніми днями число нових випадків трималося у межах чотирьох десятків, а сьогодні знову перевалило за 50», - додав Осачук.

Нагадаємо, 4 червня У Чернівецькій області за добу виявили 38 нових випадків інфікування коронавірусом, цей показник майже не змінився у порівнянні з попередніми днями.

До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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До слова, в Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж 4 червня (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.