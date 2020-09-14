ВООЗ зафіксувала рекордну захворюваність на коронавірус за добу



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За весь час в світі, за даними ВООЗ, виявлено понад 28,6 млн випадків коронавірусу

За інформацією ВООЗ, за останню добу в світі 307 930 нових випадків Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордну захворюваність на коронавірус в світі за добу.

Дані опубліковані на сайті організації.

За інформацією ВООЗ, за останню добу в світі 307 930 нових випадків Covid-19. Більшість з них припадають на Індію (94,3 тисячі), США (45,5 тисяч) і Бразилію (43,7 тисячі). Також більш десяти тисяч випадків за добу виявлено в Іспанії (12,1 тисяч) і Аргентині (11,5 тисяч).

Всього за останню добу померли 5537 пацієнтів по всьому світу. Більшість летальних випадків сталися також в Індії, США і Бразилії (1114, 1022 і 874 випадків відповідно).

За весь час в світі, за даними ВООЗ, виявлено понад 28,6 млн випадків коронавірусу. З них 917,4 тисяч осіб померли.