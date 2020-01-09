Предстоятель УГКЦ: Патріархат не є самоціллю. Нам хочеться не зміни вивіски
Блаженніший Святослав пояснив, навіщо УГКЦ статус патріархату
Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав вважає, що їхній церкві потрібен патріархат, як «глобальна мережа стосунків» для об'єднання вірян у всьому світі. Про це очільник УГКЦ розповів в інтерв’ю «Главкому».
За словами Святослава, попередній очільник їхньої церкви «Блаженніший Любомир (Гузар) у своєму посланні про патріархат говорив, що патріархат не є самоціллю».
«Це є засіб. Нам хочеться не зміни вивіски. Сьогодні йдеться про побудову тих механізмів, які творили б глобальний центр, що об’єднує нашу спільноту у світі. Так, як це існує в інших патріархатах», - зазначив керівник греко-католиків.
Предстоятель Святослав наголосив, якщо Церква буде «змагатися лише за титули, то може втратити людей і якість церковного буття». «Можна отримати титул патріархату, але втратити його статус. А коли ми будемо мати статус і механізми, тоді вже та вивіска рано чи пізно сама прийде. Бо на сьогодні ще не ясним є механізм, як творяться патріархати і хто ті титули повинен надавати – як з православного боку, так і католицького», - пояснив очільник УГКЦ.
Предстоятель зауважив, що «Папа Франциск завжди, коли його просять будь що, ставить завжди одне запитання – як це допоможе бути ще кращими душпастирями?» «Саме це є головним аргументом, який рухає нами в побудові патріархату. Ми ніколи від нього не відмовлялися і не відмовимося», - запевнив предстоятель Української греко-католицької церкви.
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