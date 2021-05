Ейфелева вежа вперше за кілька місяців відкриється для туристів: відома дата

Популярне туристичне місце Ейфелева вежа у Парижі відновить свою роботу 16 липня. Її закривали на карантин у межах заходів боротьби з поширенням Covid-19. Про це вказано на сторінці вежі у Twitter.

Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. Як пише The Economic Times, кількість відвідувачів паризької пам'ятки буде обмежена до 10 тисяч на добу. Цього вимагають правила соціального дистанціювання під час пандемії.

I'll be delighted to welcome you again from July 16!

Please note that online tickets will be available from June 1st. Stay tuned! #EiffelTower