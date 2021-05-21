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    Ейфелева вежа вперше за кілька місяців відкриється для туристів: відома дата

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    До пандемії Ейфелева вежа щороку приймала майже сім мільйонів відвідувачів і була однією з найвідвідуваніших туристичних пам&rsquo;яток світу - Ейфелева вежа вперше за кілька місяців відкриється для туристів: відома дата
    До пандемії Ейфелева вежа щороку приймала майже сім мільйонів відвідувачів і була однією з найвідвідуваніших туристичних пам’яток світу
    Фото з відкритих джерел

    Кількість відвідувачів обмежать до 10 тисяч на день, що вдвічі менше, ніж до пандемії

    Популярне туристичне місце Ейфелева вежа у Парижі відновить свою роботу 16 липня. Її закривали на карантин у межах заходів боротьби з поширенням Covid-19. Про це вказано на сторінці вежі у Twitter.

    Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. Як пише The Economic Times, кількість відвідувачів паризької пам'ятки буде обмежена до 10 тисяч на добу. Цього вимагають правила соціального дистанціювання під час пандемії.

    Всі поверхи пам'ятника будуть доступні для відвідування, за винятком деяких ділянок, де проводять ремонтні роботи.

    Вона не працювала понад три місяці під час першої хвилі коронавірусу навесні 2020 року, потім її відкрили. А восени того ж року пам'ятку знову зачинили для відвідувачів. Це стало найдовшим закриття пам’ятки з часів Другої світової війни.

    Щороку пам'ятка приймає близько семи мільйонів відвідувачів і в минулому році через Covid-обмеження втратила 52 мільйони євро. Експерти прогнозують до 70 мільйонів євро збитків у 2021 році.

    Нагадаємо, що 19 травня Франція послабила карантин, дозволивши роботу літніх терас ресторанів. Влада скоротила тривалість комендантської години. Повертатися додому французам тепер можна до 21:00, а не до 18:00, як це було раніше. Утім, триватиме комендантська година до 06:00.

    Теги: Франція туризм Ейфелева вежа карантин коронавірус комендантська година
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    Ейфелева вежа вперше за кілька місяців відкриється для туристів: відома дата