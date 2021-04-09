У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій

У Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

Мобільні версії трьох соцмереж не оновлюються

Соціальні мережі Facebook та Instagram у десктопій версії перестали працювати, а мобільні версії цих соцмереж фактично не оновлюються.

Про це свідчать дані трекеру DownDetector.

Схожа ситуація склалася з месенджером WhatsApp.

Користувачі почали масово скаржитися на збої у роботі Instagram після опівночі за київським часом. Сервіс отримав понад 72 тисячі повідомлень про проблеми з функціонуванням соцмережі, переважно — у роботі стрічки.

Щоправда, масштабний збій тривав буквально хвилин – незабаром робота соцмереж та месенджера почала відновлюватися.

Нагадаємо, 19 березня користувачі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp повідомляли про проблеми в роботі цих додатків.

До слова, у роботі Google стався збій: пошук працював з перебоями.