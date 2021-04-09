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    У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій

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    У Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій - У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій
    У Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

    Мобільні версії трьох соцмереж не оновлюються

    Соціальні мережі Facebook та Instagram у десктопій версії перестали працювати, а мобільні версії цих соцмереж фактично не оновлюються.

    Про це свідчать дані трекеру DownDetector.

    Схожа ситуація склалася з месенджером WhatsApp.

    Користувачі почали масово скаржитися на збої у роботі Instagram після опівночі за київським часом. Сервіс отримав понад 72 тисячі повідомлень про проблеми з функціонуванням соцмережі, переважно — у роботі стрічки.

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    Щоправда, масштабний збій тривав буквально хвилин – незабаром робота соцмереж та месенджера почала відновлюватися.

    Нагадаємо, 19 березня користувачі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp повідомляли про проблеми в роботі цих додатків.

    До слова, у роботі Google стався збій: пошук працював з перебоями.

    Теги: Google Facebook соціальні мережі Instagram WhatsApp
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