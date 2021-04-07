Вразливість системи, яка призвела до витоку даних, була усунена ще два роки тому

Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів: причиною витоку даних 533 мільйонів користувачів став не хакерський взлом її систем.

Про це повідомляє представник компанії.

«Важливо розуміти, що зловмисники отримали інформацію не шляхом хакерського злому наших систем, а за допомогою вилучення даних з нашої платформи», – йдеться в заяві.

За словами джерела, вразливість системи, яка призвела до витоку даних, була усунена ще два роки тому.

«Це старі дані, про які повідомлялося в 2019 році. Ми виявили та усунули цю проблему в 2019 році», – уточнюється в повідомленні.

Раніше стало відомо, що засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад півмільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.

3 квітня повідомлялося, що особисті дані понад півмільярда користувачів Facebook з 106 країн витекли в мережу. На хакерському форумі з'явилися імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості 533 мільйонів чоловік, серед них майже десять мільйонів користувачів з Росії. Також вільному доступі в інтернеті виявилися дані 32 мільйонів користувачів із США і більше 28 мільйонів – з Саудівської Аравії.