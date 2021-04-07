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    Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів

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    Особисті дані понад півмільярда користувачів Facebook з 106 країн витекли в мережу - Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів
    Особисті дані понад півмільярда користувачів Facebook з 106 країн витекли в мережу

    Вразливість системи, яка призвела до витоку даних, була усунена ще два роки тому

    Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів: причиною витоку даних 533 мільйонів користувачів став не хакерський взлом її систем.

    Про це повідомляє представник компанії.

    «Важливо розуміти, що зловмисники отримали інформацію не шляхом хакерського злому наших систем, а за допомогою вилучення даних з нашої платформи», – йдеться в заяві.

    За словами джерела, вразливість системи, яка призвела до витоку даних, була усунена ще два роки тому.

    «Це старі дані, про які повідомлялося в 2019 році. Ми виявили та усунули цю проблему в 2019 році», – уточнюється в повідомленні.

    Раніше стало відомо, що засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад півмільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.

    3 квітня повідомлялося, що особисті дані понад півмільярда користувачів Facebook з 106 країн витекли в мережу. На хакерському форумі з'явилися імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості 533 мільйонів чоловік, серед них майже десять мільйонів користувачів з Росії. Також вільному доступі в інтернеті виявилися дані 32 мільйонів користувачів із США і більше 28 мільйонів – з Саудівської Аравії.

    Теги: США Facebook соціальні мережі
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