Факти злочинів українських бійців у звіті ООН про Іловайськ необґрунтовані - Генштаб



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Фото: Радіо Свобода

Розслідування епізодів з вчиненням правопорушень українськими солдатами, на якому наголошують у звіті ООН, проведуть після поверненнях цих територій під контроль України

Задокументовані факти у доповіді ООН щодо вбивства двох цивільних осіб в Іловайську бійцями українських добровольчих батальйонів в Генеральному штабі вважають необґрунтованими.

Про це сказав офіцер Управління правового забезпечення Генштабу Збройних сил Юрій Бобров.



«Якщо ретельно читати доповідь ООН, то там зазначається, що ці факти встановлені з пояснень осіб, які описувались на тимчасово окупованих територіях. Це надто необґрунтовані факти. В такому документі, навіть якщо вже й зазначаються конкретні факти, вони повинні бути перевірені відповідними доказами. А стверджувати наявність того чи іншого факту на заяві однієї людини - це безглуздо», — сказав він.



За словами Боброва, Головна військова прокуратура закрила понад сорок таких кримінальних проваджень у зв'язку з відсутністю складу злочину, у яких слідчий комітет Російської Федерації звинувачує українських бійців у вчиненні правопорушень.



Він також додав, що ефективне розслідування епізодів з вчиненням правопорушень українськими солдатами, на якому наголошують у звіті ООН, проведуть після поверненнях цих територій під контроль України.



«Незважаючи на те, що в звіті ООН є деякі недоліки й зазначено, що Україні потрібно провести ефективне розслідування, це ефективне розслідування буде проведено після повернення цих територій», — додав Бобров.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини закликала Україну розслідувати порушення прав цивільних під час Іловайської трагедії у серпні 2014 року.

У доповіді «Порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом в серпні 2014 року» Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини задокументувало вбивство чотирьох цивільних осіб в Іловайську, двоє із них, за їхньою інформацією, були скоєні добровольцями українських батальйонів.

Управління ООН пізніше встановило, що цими жертвами були цивільні особи Валентин Мініч та Ігор Труфанов.

Одна цивільна особа, що знаходилася під вартою українських батальйонів, загинула під час обстрілу. За інформацією ООН це був громадянин Сергій Мироненко.

28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області .

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Згідно із розслідуванням ГПУ, яке продовжувалось 3 роки, під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон.

Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.

Джерело: Громадське