Окупантам на блокпостах дозволили вбивати цивільних (аудіо)

Окупанти обговорюють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі

Окупанти обговорюють між собою наказ від керівництва щодо вбивства цивільних

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР».

Герої оприлюдненого СБУ аудіозапису забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області. Окупанти обговорюють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі. Зокрема, окупантів цікавить людина, яке їде на «машині з яблуками».

«Мені сказали: якщо підозріла особа, без запитань спалювати нах*й… У мене наказ від майора такий: з’являється машина чи фура, або з яблуками, дивишся, питаєш: «Що везеш?» Якщо людина підозріла, ї*ашиш без розмов» – розповідає вояка з позивним «сєдой».

Його співрозмовник відповів: «…Ага, з твоєї сторони ви їх першими будете спалювати. А якщо не встигнете, то ми?»

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово захопленій російськими військами Херсонщини окупаційна влада відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.

Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні автозаправні станції, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

Також повідомлялося, що на захопленій окупантами території Херсонщини чиниться колосальний тиск на малий та середній бізнес. Так, орки та їхні прислужники почали «повертати в державну та комунальну власність» об'єкти нерухомості, які, на їхню думку, були незаконно приватизовані.

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