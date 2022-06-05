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    Події в Україні

    Окупанти на Херсонщині віджимають приміщення у бізнесу

    Рашисти розграбовують область по максимуму і вивозять награбоване на територію Росію - Окупанти на Херсонщині віджимають приміщення у бізнесу
    Рашисти розграбовують область по максимуму і вивозять награбоване на територію Росію
    фото з відкритих джерел

    Російські загарбники на окупованій Херсонщині тиснуть на підприємців, забираючи у них приміщення для бізнесу

    На захопленій окупантами території Херсонщини чиниться колосальний тиск на малий та середній бізнес. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

    «Тиск на малий та середній бізнес сьогодні на Херсонщині колосальний. Крім бівалютних експериментів, інтернет-банкінгу, що практично не працює, та вимог створювати господарські ланцюжки з Кримом, з'явився новий тренд – орки та їхні прислужники почали «повертати в державну та комунальну власність» об'єкти нерухомості, які, на їхню думку, були незаконно приватизовані», – написав Соболевський.

    За його словами, це означає, що якщо приміщення сподобалося, то власнику дадуть кілька днів на його звільнення, а потім відбирають. Іноді є можливість відкупитись від них, іноді – ні.

    «Мета цих людей – розграбувати область по максимуму і вивезти награбоване на територію Росію. ЗСУ щодня нарощують свій наступальний потенціал, і час звільнення прийде, а всі порушені права обов'язково будуть відновлені», – зазначив перший заступник голови обласної ради.

    Нагадаємо, раніше староста села на Херсонщині розповів про катування у полоні.

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    Теги: росія окупанти війна бізнес Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Окупанти на Херсонщині віджимають приміщення у бізнесу