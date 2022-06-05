Окупанти на Херсонщині віджимають приміщення у бізнесу

Російські загарбники на окупованій Херсонщині тиснуть на підприємців, забираючи у них приміщення для бізнесу

На захопленій окупантами території Херсонщини чиниться колосальний тиск на малий та середній бізнес. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

«Тиск на малий та середній бізнес сьогодні на Херсонщині колосальний. Крім бівалютних експериментів, інтернет-банкінгу, що практично не працює, та вимог створювати господарські ланцюжки з Кримом, з'явився новий тренд – орки та їхні прислужники почали «повертати в державну та комунальну власність» об'єкти нерухомості, які, на їхню думку, були незаконно приватизовані», – написав Соболевський.

За його словами, це означає, що якщо приміщення сподобалося, то власнику дадуть кілька днів на його звільнення, а потім відбирають. Іноді є можливість відкупитись від них, іноді – ні.

«Мета цих людей – розграбувати область по максимуму і вивезти награбоване на територію Росію. ЗСУ щодня нарощують свій наступальний потенціал, і час звільнення прийде, а всі порушені права обов'язково будуть відновлені», – зазначив перший заступник голови обласної ради.

Нагадаємо, раніше староста села на Херсонщині розповів про катування у полоні.

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