30 і 31 серпня Україна закриє небо над Чорним морем



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30 і 31 серпня Україна проведе ракетні випробування над Чорним морем

Два дні буде обмежений доступ до мисів «Калфа», «Льодники» та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка

На півдні Одеської області 30 та 31 серпня відбуватимуться ракетні випробувальні пуски.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

«Відповідно до сповіщень NOTAM A2762/19 та A2761/19 в цю п’ятницю та суботу (30 та 31 серпня 2019-го року) відбуватимуться ракетні пуски на півдні Одеської області. В цей час буде обмежений доступ до мисів «Калфа», «Льодники» та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка. Саме на цьому полігоні здійснюються випробування ракетних комплексів РК-360МЦ «Нептун» та «Вільха», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 23 липня в районі н.п. Лебедівка на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження. За даними сайту РНБО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос взяв участь у випробуваннях цієї модернізованої системи.

«Вільха» - розробка конструкторів державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.