30 і 31 серпня Україна закриє небо над Чорним морем
Два дні буде обмежений доступ до мисів «Калфа», «Льодники» та 1-10 км морської коси від н.п. ЛебедівкаНа півдні Одеської області 30 та 31 серпня відбуватимуться ракетні випробувальні пуски.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
«Відповідно до сповіщень NOTAM A2762/19 та A2761/19 в цю п’ятницю та суботу (30 та 31 серпня 2019-го року) відбуватимуться ракетні пуски на півдні Одеської області. В цей час буде обмежений доступ до мисів «Калфа», «Льодники» та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка. Саме на цьому полігоні здійснюються випробування ракетних комплексів РК-360МЦ «Нептун» та «Вільха», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 23 липня в районі н.п. Лебедівка на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження. За даними сайту РНБО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос взяв участь у випробуваннях цієї модернізованої системи.