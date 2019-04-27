  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Філарет пояснив, чому не задоволений статусом митрополії для ПЦУ

    • Розсилка
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - Філарет пояснив, чому не задоволений статусом митрополії для ПЦУ
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
    Фото: Главком

    Філарет вірить у те, що настане час, коли «все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом»

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не задоволений статусом митрополії української православної церкви.

    «ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми не задоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів. Я – третій патріарх. А до мене був патріарх Володимир, патріарх Мстислав. Патріархи були! І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія», – сказав Філарет.

    Також він додав, що вірить у те, що прийде час, коли «все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом».

    «Коли буде? Буде це тоді, коли об’єднаємо все українське православ’я в одну церкву, отоді прийде час визнання Київського патріархату», – зазначив Філарет.

    Раніше у Кабміні відреагували на прохання Російської православної церкви в Україні відкликати Томос.

    Перед цим синод Московської церкви попросив Варфоломія відкликати з України Томос.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).

    Читайте також
    Філарет церква Українська православна церква православна церква томос автокефалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ