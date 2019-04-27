Філарет пояснив, чому не задоволений статусом митрополії для ПЦУ



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Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет Фото: Главком

Філарет вірить у те, що настане час, коли «все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом»

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не задоволений статусом митрополії української православної церкви.

«ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми не задоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів. Я – третій патріарх. А до мене був патріарх Володимир, патріарх Мстислав. Патріархи були! І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія», – сказав Філарет.

Також він додав, що вірить у те, що прийде час, коли «все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом».

«Коли буде? Буде це тоді, коли об’єднаємо все українське православ’я в одну церкву, отоді прийде час визнання Київського патріархату», – зазначив Філарет.

Раніше у Кабміні відреагували на прохання Російської православної церкви в Україні відкликати Томос.

Перед цим синод Московської церкви попросив Варфоломія відкликати з України Томос.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).