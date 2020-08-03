«Вона довго терпіла»: у Зеленського привідкрили завісу особистого життя Мендель і президента



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Мендель зізналася, що чутки про вагітність від Зеленського вразили її маму

Переїзд родини президента на дачу в Конча-Заспі не був обумовлений проблемами у стосунках Зеленського з дружиною

В Офісі президента назвали «феєричним ідіотизмом» чутки про те, що прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель вагітна від українського лідера. Про це в інтерв'ю виданню «Страна» заявив політтехнолог, антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Політтехнолог зазначив, що переїзд родини президента на дачу в Конча-Заспі не був обумовлений проблемами у стосунках Зеленського з дружиною.

«Олена Володимирівна і Володимир Олександрович разом, у них дуже теплі стосунки. І всі ці чутки про те, що [Мендель] нібито вагітна від Зеленського, феєричний ідіотизм», – зазначив Подоляк.

Радник глави офісу президента вважає, що прессекретарка Зеленського «вчинила абсолютно правильно виходячи зі свого емоційного стану», коли записала відео у відповідь на плітки про вагітність.

«Вона довго терпіла банальні образи й вирішила відповісти ось у такій формі», – сказав Подоляк.

Політтехнолог вважає, що Мендель «мала на це право виходячи зі стану українського суспільства».

«Можливо в іншій країні такі формати були б неприйнятні, але для нас такий формат – єдиний, який міг перебити хвилю негативу на цій темі. Вона модерувалася вже дуже жорстоко», – підкреслив Подоляк.

Як повідомлялося, Юлія Мендель записала відео, в якому порадила звернути увагу на імена людей, які запустили чутки про нібито її вагітність від глави держави.

Нагадаємо, 7 липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прес-секретарем Юлією Мендель виник нібито роман.

За словами політика, такі чутки почали поширювати в урядовому кварталі. Джерела Балашова стверджують, що є велика ймовірність, що прес-секретар президента вагітна від нього.

Ситуацію Зеленського Балашов порівняв із ситуацією колишнього президента України Віктора Януковича, який, за його твердженням, проживав в Міжгір’ї з куховаркою.

До відома, Мендель зізналася, що її маму ледь не вхопив інфаркт через чутки про вагітність від Зеленського.