Фінал Global Teacher Prize: в Україні визначили кращого вчителя року



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Переможець Global Teacher Prize Ukraine Василь Дяків викладає історію, громадянську освіту та основи здоров’я у Заліщиках Тернопільської області Фото з церемонії нагородження: «Освіторія»

Журі обирало переможця серед майже трьох тисяч претендентів

Вчитель Василь Дяків із Заліщиків Тернопільської області переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine.

Переможець отримав 250 тисяч гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – «Освіторії».

Церемонія нагородження з червоною доріжкою відбулася 3 жовтня біля Арки Дружби Народів у Києві.

«Василь Дяків викладає історію, громадянську освіту та основи здоров’я. Він здобув звання «Заслужений вчитель України», торік переміг у конкурсі «Учитель року», а 59 його учнів є переможцями конкурсів Малої академії наук України. Професійна мрія переможця – реформувати систему освіти так, щоб український вчитель став прикладом свободи й відповідальності для учнів», – розповідають про переможця організатори заходу.

Журі обирало переможця серед майже трьох тисяч претендентів. У національній учительській премії взяли участь освітяни з усіх регіонів, а найактивнішими традиційно стали Київська та Дніпропетровська області.

«Українські вчителі, ви справжні супергерої та супергероїні 2020 року! Ви працювали по 18 годин на добу через Zoom, Skype, з екранів телевізорів, і зробили все, щоб попри карантин у наших дітей була освіта та було майбутнє. Сьогодні всі хочуть сказати вам дякую!», – зазначила засновниця премії, голова громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин.

Під час вручення премії Василь Дяків виголосив:

«Вчителі важливі! Я дякую Богу, що дав мені це покликання –любити дітей, бути вчителем. Я дякую дітям, адже вчитель без дітей – це не буде вчитель, це буде людина, яка просто виконує свої обов’язки. Я дякую сім’ї, тому що це одна з найважливіших цінностей для будь-кого з нас. І я дякую силі нашої команди».

До складу журі увійшли кураторка премії і телеведуча на каналі «1+1» Наталія Мосейчук, співзасновник Української академії лідерства Роман Тичківський, переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2019 Наталя Кідалова, ексміністр освіти Лілія Гриневич, переможниця світової премії Global Teacher Prize 2018 Андрія Зафіраку, юний підприємець, десятикласник Арсеній Добровольський.

Довідка: Global Teacher Prize Ukraine - щорічна національна премія для вчителів, відома як «Нобелівська» премія для вчителів. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.

Національну премію засновано в 2017 році громадською спілкою «Освіторія», що підписала меморандум із фондом Varkey GEMS Foundation, – засновниками всесвітньої премії для видатних вчителів Global Teacher Prize.