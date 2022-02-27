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    Думки вголос

    Мертві наші предки також встали проти орди

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    Український поет Наум Тихий (1922 &ndash; 1996) - Мертві наші предки також встали проти орди
    Український поет Наум Тихий (1922 – 1996)

    Ворог згине – не «як роса на сонці» – а захлинувшись своєю ж кров’ю і своїм лайном

    Вірю, що й Мертві наші, Предки наші встали проти орди. І тому на ворога чекає лише одне: він згине – не «як роса на сонці» – а захлинувшись своєю ж кров’ю і своїм лайном. Заради цього ми, українці, все витримаємо.

    Вірш мого батька, українського поета Наума Тихого (1922 – 1996), саме про це. Написано у 1994-му.

    Ми стоятимемо, Тату, до самої нашої і твоєї Перемоги.

    МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ

    Не православний, я за тебе ревно

    Своєму Богові молюсь, Вкраїно.

    Тяжка година вкотре (вкотре!) знову

    Тебе спіткала, й злигодні твої

    Мені нестерпно крають душу, мамо.

    Я змалку так зову тебе, бо змалку

    Удячним серцем матернього лона

    Тепло щедротне убираю й вірю,

    Що я в сім'ї не пасинок у тебе.

    З колиски ти свою крилату мову

    Дала мені; з твоїх джерел бездонних

    Я пив і п’ю снагу; твій віщий дух —

    Життя мого осердя, Україно.

    І я благаю Бога, щоб відринув

    Від тебе ворогів підступну зграю.

    Нехай заціпить їм роти погані,

    Що підло вергають хулу на тебе!

    Нехай захланні, загребущі руки

    їм смертною судомою покорчить!

    А ти — щоб знов на дужі ноги встала,

    А ти — щоб знов свої міцні рамена

    Розправила, нікому не підвладна,

    Державо — радосте моя й опоро!

    О Барух Адонай*, всеможний Боже,

    Шанобно навколінки ставши, руки

    До Тебе простягаю у надії,

    Що Ти мою молитву щиру приймеш.

    Дай вражі заміри зірвать Вкраїні!

    Дай сили відродитись Україні!

    Дай щастя їй, єдиній і довічній

    Моїй любові!

    • Звертання до Бога в іудейських молитва

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія українці
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    Мертві наші предки також встали проти орди