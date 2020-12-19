Фіскали назвали число українців, які десятиріччями не платять податки

Жодних офіційних прибутків не декларують мільйони українців

За словами голови Державної податкової служби Олексія Любченка, понад чотири мільйони громадян України з року в рік не декларують жодних доходів. При цьому як розповів чиновник у ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», у ДПС із 1998 року є персональна база даних українських платників податків, і з 2004 року до 2014-го кількість робочих місць скоротилася на 5 млн.

«Минулого року ми в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали жодної копійки доходу. Крім того, 4,1 млн громадян України (це ті, що на підконтрольній території) невидимі на податковій карті України. Жодної дії у плані сплати податків, жодної офіційної дії», – сказав Любченко.

Він вважає, що те, що відбувається, «чітко демонструє, що у нас на одного працівника – двоє з ложкою».

«Бачимо вісім мільйонів. Я, наприклад, не знаю, де вони і що вони», – зазначив голова податкової служби. За даними податкової, у регіональному розрізі найбільше доходів офіційно не отримували у 2019 році економічно активні жителі Одеської області, таких там 48,3%. Протягом останніх 10 років там неофіційно не отримувало доходів 19% економічно активного населення.

У 2021 році до державного бюджету України планують 137,6 млрд грн надходжень у вигляді податків від доходів фізичних осіб.