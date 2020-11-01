Податки при продажу авто: скільки українцям доведеться платити

До прийняття змін за третій автомобіль потрібно було заплатити всього 5%, замість 18%

Українцям розповіли про податки під час продажу авто

В Україні при продажу першого автомобіля податок вилучатися не буде. Але якщо ви протягом року будете продавати або обмінювати друге своє авто, то державі потрібно буде заплатити 5% плюс військовий збір 1,5%, а за третє і подальше авто податківці вимагатимуть вже 18% і військові збір у 1,5%.

До прийняття змін за третій автомобіль потрібно було заплатити всього 5%, замість 18%. Нові правила набрати чинності в кінці травня 2020 року. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Варто зазначити, що новий податок поширюється не тільки на легкові авто, але і на інший вид транспорту, включаючи мотоцикл або мопед.

У 2021 році в Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень потрібно буде платити тим власникам, вартість авто яких становить від 2,2 мільйона гривень, якщо авто не старше п'яти років.

Нагадаємо, що уряд дозволив штрафувати «євробляхерів» під час зупинки.

Зазначимо, що у жовтні 2019 року під Кабміном відбулася акція з вимогами зареєструвати законопроєкт про розмитнення, та пришвидшити всю процедуру його прийняття. Колишній прем’єр Олексій Гончарук тоді пообіцяв, що штрафів до кінця 2019 року не буде. Пізніше Рада проголосувала за відтермінування штрафів до 31 грудня 2019.

Передбачалось, що Кабмін розгляне необхідні проєкти законів 14 січня 2020 року, а парламент урегулює це питання протягом місяця. Йдеться про законопроєкти № 2342 та № 2345. До того моменту штрафів бути не мало, проте проєкти проголосовані так і не були.