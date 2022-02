Дипломати Британії відкрили всесвітній фонд для підтримки України (фото, відео)

Волонтери збирають кошти на найбільш нагальні потреби воєнного часу

Новий всесвітній фонд для підтримки України під час війни відкрило посольство у Великій Британії. Перекази можуть здійснюватися зі всього світу, не лише з британських рахунків.

Фонд за назвою «Global Support Fund: With Ukraine» запрацював у п’ятницю вночі. Донори можуть або перераховувати гроші на рахунок посольства на загальні потреби країни під час війни, або додатково вказати категорію витрат (підтримка армії, гуманітарна чи медична допомога тощо).

Платіжні деталі для переказів у фунтах: Account number: 99505261, Sort code: 232290. Account name: Embassy of Ukraine. Reference: With Ukraine.

Для міжнародних переказів: International payments: IBAN: GB22IFXS23229099505261, SWIFT BIC: IFXSGB2L

Платіжні деталі також за адресою withukraine.org.

За словами посла Валентина Пристайка, фонд збирає кошти на найбільш нагальні потреби воєнного часу.

Офіційний сайт посольства наразі не відкривається, але працює Фейсбук-сторінка посольства України в Великій Британії. Це підтвердив Тарас Крикун, радник-посланник з економічних питань, та інші дипломати в Британії.

Між тим, як передають джерела Главкома в Британії, уже четвертий день тривають масові демонстрації в Лондоні та інших містах Великої Британії з вимогами жорсткіших санкцій на адресу Росії та військової підтримки для України. На 15.00 годину суботи кілька тисяч людей - українців, британців та представників інших країн, в тому числі росіян, які виступають проти путінської війни, уже стоять на Уайтхолі перед резиденцією британського прем’єр-міністра.

У п’ятницю в демонстрації взяло близько десяти тисяч людей, демонстрація розтягнулася на 200 метрів.

Кілька благодійних організацій, які типово займаються невеликими гуманітарними проектами в Україні, почали збір коштів. Один з таких проектів – Ukraine Charity – збирає на гуманітарні потреби.

Нагадаємо, в Столиці Болгарії вже третій день проходять протести проти військової агресії Росії в Україні. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

