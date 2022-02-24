Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея

Агресія Росії викликала хвилю протестів у всьому світі, від країн Балтії до Австралії та Японії

Люди виходять на вулиці міст і стоять біля посольств Росії з українськими прапорами та вимогами припинити війну

Рано вранці 24 лютого російські війська за наказом Володимира Путіна розпочали масштабне вторгнення на територію України. Це викликало хвилю протестів у всьому світі, від країн Балтії до Австралії та Японії.

Небайдужі люди виходять на вулиці міст і стоять біля посольств Росії з українськими прапорами та вимогами припинити цю війну.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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