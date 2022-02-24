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    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея

    Агресія Росії викликала хвилю протестів у всьому світі, від країн Балтії до Австралії та Японії - Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Агресія Росії викликала хвилю протестів у всьому світі, від країн Балтії до Австралії та Японії

    Люди виходять на вулиці міст і стоять біля посольств Росії з українськими прапорами та вимогами припинити війну

    Рано вранці 24 лютого російські війська за наказом Володимира Путіна розпочали масштабне вторгнення на територію України. Це викликало хвилю протестів у всьому світі, від країн Балтії до Австралії та Японії.

    Небайдужі люди виходять на вулиці міст і стоять біля посольств Росії з українськими прапорами та вимогами припинити цю війну.

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    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея
    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна
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    Весь світ протестує проти російської агресії. Фотогалерея