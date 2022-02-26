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    Другу добу українці боронять свою Батьківщину (відео)

    Окупанти обстрілюють житлові квартали - Другу добу українці боронять свою Батьківщину (відео)
    Окупанти обстрілюють житлові квартали
    скріншот з відео

    Російськи окупанти вторглися в Україну

    Дві доби українці захищають власну державу. Почалася третя і наші захисникі та захисниці показують всю свою міць та хоробрість.

    Пропонуємо вам короткий дайджест з відеоматеріалів, які відображають суть всього, що зараз відбувається в Україні.

    Нагадаємо, станом на ранок 26 лютого орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули, ще майже 200 полонені.

    війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Теги: окупанти війна українці
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    Другу добу українці боронять свою Батьківщину (відео)