Фонд Пінчука орендував санаторій для розміщення та тренування медиків-добровольців

Комфортні номери з усіма зручностями можуть розмістити до 90 осіб медиків-добровольців та волонтерів

Комфортні номери з усіма зручностями можуть розмістити до 90 осіб медиків-добровольців та волонтерів

Парамедикам передали окремо 77 тис. турнікетів

Фонд Віктора Пінчука надав можливість безоплатно використовувати санаторій у Пущі-Водиці Київської області для розміщення та тренувальної бази медиків та волонтерів Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова (ПДМШ). Про це 4 липня повідомила пресслужба фонду.

«Нещодавно відремонтовані комфортні номери з усіма зручностями можуть розмістити до 90 осіб медиків-добровольців та волонтерів, велика територія дозволить проводити навчання та тренінги, зберігати медичні препарати та розмістити 30 машин. Приміщення з територією, що належить Віктору та Олені Пінчукам, яке раніше використовував ПДМШ з перших тижнів війни, передається власниками для потреб інших гуманітарних проєктів», – ідеться в повідомленні.

У фонді наголосили, що з перших днів війни лише на медичний напрям передали 10 сучасних броньованих «швидких» для евакуації поранених з-під обстрілів та 50 тис. тактичних аптечок з турнікетом, целоксом та бандажем.

«Парамедикам передали окремо 77 тис. турнікетів, 32 тис. бандажів, 2,5 тис. повністю екіпірованих тактичних аптечок та 170 реанімаційних рюкзаків. 46 лікарень у 17 містах України отримали сучасне обладнання для порятунку життів, а також медикаменти та медичні розхідники. Наприклад, для лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей закупили транспортні інкубатори для евакуації новонароджених у критичному стані. Лікарні в Охтирці та Чернігові обладнали автономними генераторами», – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, киянка Валерія Єжова, 10-річна чемпіонка світу з шашок, грою збирає гроші для Збройних сил Українки. Дівчинка пропонує всім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.