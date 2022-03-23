Рашисти шантажують українську журналістку, викравши її 75-річного батька

Окупанти схиляють мелітопольську журналістку Світлану Залізецьку (на фото) до співпраці, викравши її 75-річного батька

Російські окупанти викрали старого батька керівниці мелітопольського сайту і вимагають від неї повернутися до міста

Директорка сайту "Ріа-Мелітополь" Світлана Залізецька розповіла про те, як росіяни схиляють її до співпраці із місцевими колаборантами. Про це пише «Суспільне».

За словами Залізецької, призначена окупантами очільницею міста Галина Данильченко пропонувала їй співпрацю, обіцяючи певні перспективи. На пропозицію журналістка відповіла відмовою і залишила Мелітополь.

Після цього рашисти вдерлися до її мелітопольського будинку, де перебували батьки Світлани. 75-річного батька журналістки забрали і вивезли у невідомому напрямку.

«Ходять рідні дізнаються, де він і коли його відпустять, на цю тему з ними спілкуватись не хочуть взагалі. В мого батька був інсульт, в мами обширний інфаркт із зупинкою серця, я не знаю, як вони це переживуть. Вони передали мамі, що повернуть батька тільки після того, як до них прийду я»,а – розповіла про вимоги окупаційних сил Світлана Залізецька.

Сама журналістка, за її словами, не збирається повертатися до Мелітополя, тим паче співпрацювати із колабораційною владою міста.

Залізецька уже звернулася зі своєю бідою до Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

А 21 березня рашисти викрали у Мелітополі чотирьох журналістів. Жертвами стали журналісти «МВ-холдингу» – видавець Михайло Кумок, випусковий редактор Євгенія Борян, журналісти Юлія Ольховська та Любов Чайка.

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