Фото американця з пивом та родиною, який помирав у лікарні, розчулило світ

Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою пиво

Фотографія 87-річного американця Норберта Шемма, який, помираючи у лікарні, вирішив в останній раз випити пива в оточенні своїх рідних, стала надзвичайно популярною у соцмережах серед людей по всьому світу.

Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою його улюблений напій. Вони сміялися, розмовляли, згадували минуле.

Син Норберта Том сфотографував цей момент і розмістив фото в сімейному чаті в месенджері WhatsApp, аби інші родичі теж його побачили. Через кілька годин Норберт Шемм помер, а його онук Адам виклав фотографію в соцмережі. Тисячі незнайомих людей почали ставити лайки до фото і залишати коментарі.

У Twitter фотографія набрала понад 300 тисяч лайків, її поширили десятки тисяч разів.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW