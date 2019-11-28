Фото американця з пивом та родиною, який помирав у лікарні, розчулило світ



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Норберт Шемм перед тим, як померти, востаннє випив пива в оточенні родини Фото: twitter.com/AdamSchemm

Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою пиво

Фотографія 87-річного американця Норберта Шемма, який, помираючи у лікарні, вирішив в останній раз випити пива в оточенні своїх рідних, стала надзвичайно популярною у соцмережах серед людей по всьому світу.

Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою його улюблений напій. Вони сміялися, розмовляли, згадували минуле.

Син Норберта Том сфотографував цей момент і розмістив фото в сімейному чаті в месенджері WhatsApp, аби інші родичі теж його побачили. Через кілька годин Норберт Шемм помер, а його онук Адам виклав фотографію в соцмережі. Тисячі незнайомих людей почали ставити лайки до фото і залишати коментарі.

У Twitter фотографія набрала понад 300 тисяч лайків, її поширили десятки тисяч разів.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) 21 ноября 2019 г.

«Мій батько сказав, що дідусь просив захопити в лікарню пиво, і тепер, коли я дивлюся на цю фотографію, я думаю, добре, що ми це зробили. Дідусь посміхається, в той момент все було так, як він хотів», - каже Адам.

За його словами, він сумнівався, чи варто взагалі публікувати фотографію в соцмережах, адже це дуже особистий знімок, але все ж зважився, вважаючи, що це був чудовий момент. «Це навіть трохи допомогло нам перенести тяжкість втрати. Приємно бачити, що в останні миті життя дідуся всі ми були поруч з ним - бабуся, його діти та онуки», - говорить Адам, якого цитує ВВС.

«Схоже, фотографія торкнулася дечого, що об'єднує людей. Багато хто може приміряти цю ситуацію на себе. Люди залишали дуже добрі коментарі, а деякі розміщували свої фотографії, на яких вони підіймають пляшки пива. Я міг собі уявити, що це може бути цікаво тим, кого я знаю, але й уявити не міг, що відгукнеться так багато сторонніх людей», - каже онук Норберта Шемма.

У свою чергу авторка книги «Хороша смерть» Енн Ньюман вважає, що такий резонанс з фото трапився, тому що «це те, чого в глибині душі хочуть всі» - провести останні години життя в оточенні рідних та близьких.

«Фотографія дає нам можливість подумати про наших близьких і подумки приєднатися до сім'ї Шеммів в цей важливий момент. Ми переживаємо разом з ними їхній біль і таким чином починаємо думати про наших близьких - літніх, хворих, які помирають або про тих, хто вже помер», - говорить Ньюман.

«Багато хто йде з життя в несвідомому стані. Людям страшно від того, що вони можуть померти, не попрощавшись з близькими. Саме тому всі так відреагували на цю фотографію - це зображення ідеальної смерті», - пояснила Ньюман.