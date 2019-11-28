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    Фото американця з пивом та родиною, який помирав у лікарні, розчулило світ

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    <p>Норберт Шемм перед тим, як померти, востаннє випив пива в оточенні родини</p> - Фото американця з пивом та родиною, який помирав у лікарні, розчулило світ

    Норберт Шемм перед тим, як померти, востаннє випив пива в оточенні родини

    Фото: twitter.com/AdamSchemm

    Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою пиво

    Фотографія 87-річного американця Норберта Шемма, який, помираючи у лікарні, вирішив в останній раз випити пива в оточенні своїх рідних, стала надзвичайно популярною у соцмережах серед людей по всьому світу.

    Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою його улюблений напій. Вони сміялися, розмовляли, згадували минуле.

    Син Норберта Том сфотографував цей момент і розмістив фото в сімейному чаті в месенджері WhatsApp, аби інші родичі теж його побачили. Через кілька годин Норберт Шемм помер, а його онук Адам виклав фотографію в соцмережі. Тисячі незнайомих людей почали ставити лайки до фото і залишати коментарі.

    У Twitter фотографія набрала понад 300 тисяч лайків, її поширили десятки тисяч разів.

    «Мій батько сказав, що дідусь просив захопити в лікарню пиво, і тепер, коли я дивлюся на цю фотографію, я думаю, добре, що ми це зробили. Дідусь посміхається, в той момент все було так, як він хотів», - каже Адам.

    За його словами, він сумнівався, чи варто взагалі публікувати фотографію в соцмережах, адже це дуже особистий знімок, але все ж зважився, вважаючи, що це був чудовий момент. «Це навіть трохи допомогло нам перенести тяжкість втрати. Приємно бачити, що в останні миті життя дідуся всі ми були поруч з ним - бабуся, його діти та онуки», - говорить Адам, якого цитує ВВС.

    «Схоже, фотографія торкнулася дечого, що об'єднує людей. Багато хто може приміряти цю ситуацію на себе. Люди залишали дуже добрі коментарі, а деякі розміщували свої фотографії, на яких вони підіймають пляшки пива. Я міг собі уявити, що це може бути цікаво тим, кого я знаю, але й уявити не міг, що відгукнеться так багато сторонніх людей», - каже онук Норберта Шемма.

    У свою чергу авторка книги «Хороша смерть» Енн Ньюман вважає, що такий резонанс з фото трапився, тому що «це те, чого в глибині душі хочуть всі» - провести останні години життя в оточенні рідних та близьких.

    «Фотографія дає нам можливість подумати про наших близьких і подумки приєднатися до сім'ї Шеммів в цей важливий момент. Ми переживаємо разом з ними їхній біль і таким чином починаємо думати про наших близьких - літніх, хворих, які помирають або про тих, хто вже помер», - говорить Ньюман.

    «Багато хто йде з життя в несвідомому стані. Людям страшно від того, що вони можуть померти, не попрощавшись з близькими. Саме тому всі так відреагували на цю фотографію - це зображення ідеальної смерті», - пояснила Ньюман.

    США діти смерть сім'я
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