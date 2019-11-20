У лікарні помер ветеран АТО, якого жорстоко побили в Києві



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Ветеран АТО Ігор Панов помер в реанімації після побиття

Похорони Ігоря Панова організують друзі та волонтери

У столичній лікарні помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний «Хан»), якого жорстоко побили 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова.

Про це повідомила волонтер Тетяна Руденька на своїй сторінці у Facebook.

«Біль... Хана не стало. Без подробиць», - написала вона.

Дата поховання ветерана АТО поки що невідома.

Руденька повідомила, що похорони будуть організовувати волонтери, друзі та товариші Панова по службі.

Нагадаємо, увечері 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство.

Святошинський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО та його дружину.