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    У лікарні помер ветеран АТО, якого жорстоко побили в Києві

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    Ветеран АТО Ігор Панов помер в реанімації після побиття - У лікарні помер ветеран АТО, якого жорстоко побили в Києві
    Ветеран АТО Ігор Панов помер в реанімації після побиття

    Похорони Ігоря Панова організують друзі та волонтери

    У столичній лікарні помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний «Хан»), якого жорстоко побили 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова.

    Про це повідомила волонтер Тетяна Руденька на своїй сторінці у Facebook.

    «Біль... Хана не стало. Без подробиць», - написала вона.

    Дата поховання ветерана АТО поки що невідома.

    Руденька повідомила, що похорони будуть організовувати волонтери, друзі та товариші Панова по службі.

    Нагадаємо, увечері 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвоє перебувають у лікарні з травмами голови.

    Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

    Молодик, що жорстоко побив свою матір і ветерана АТО, планував убивство.

    Святошинський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №8 та взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО та його дружину.

    АТО Київ кримінал ветеран волонтер смерть поховання
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