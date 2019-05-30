Фракція БПП проголосує проти відставки Гройсмана



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На сьогодні не можна залишати Україну без уряду, оскільки все це може призвести до повного хаосу, зауважив нардеп Вадим Денисенко

Парламентська фракція Блок Петра Порошенка не підтримає заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.

Про це 30 травня повідомив журналістам народний депутат від фракції БПП Вадим Денисенко.

«Майже одноголосно було ухвалено рішення, щоб не підтримувати голосування за відставку уряду, тобто фракція голосуватиме проти відставки», - сказав Денисенко після засідання фракції, на якому розглядалася заява Гройсмана про відставку.

Денисенко наголосив, що в умовах, коли Верховна Рада розпущена, й оголошено позачергові парламентські вибори, відсутня коаліція і йдуть розмови про дефолт, не можна залишати Україну без уряду, оскільки все це може призвести до повного хаосу.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.

Джерело: Інтерфакс-Україна