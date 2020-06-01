Велика Британія виступає проти повернення Росії до «Великої сімки»



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Росію було виключено з «Групи семи» через анексію Криму

Москва не змінила своєї поведінки після незаконної анексії Криму у 2014 році, - речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона

Уряд Великої Британії не підтримуватиме повернення Росії до «Великої сімки», оскільки Москва не змінила своєї поведінки після незаконної анексії Криму у 2014 році. Про це у понеділок заявив речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє Daily Mail.

«Рішення щодо членства у «Великій сімці» приймаються одностійно всіма лідерами «Великої сімки». Росію було виключено з «Групи семи» через анексію Криму, і досі ми не побачили змін у її поведінці, що могли би виправдати поновлення її членства», - наголосив речник глави британського уряду.

Водночас, за його словами, країна, яка головує у «Великій сімці» (нині це США) може запрошувати лідерів інших країн у статусі гостя.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року. Він також заявив, що хоче запросити до участі у саміті додаткові країни, зокрема Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є «дуже застарілим».

До «Великої сімки» наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено у 2014 році після анексії Криму.