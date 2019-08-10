Франція не розглядає розширення «нормандського формату» із залученням США



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В «нормандський формат» щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція

Питання модифікації «нормандського формату» не стоїть на порядку денному, заявили у МЗС Франції

У Франції наразі не розглядають питання про можливість розширення «нормандського формату» за рахунок Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації «нормандського формату» не стоїть на порядку денному.

«Франція прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, зокрема в рамках «нормандського формату», в якому вона активно бере участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером», - додали в МЗС.

Раніше заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення «нормандського формату» необхідна згода всіх учасників переговорів.

Як відомо, в «нормандський формат» щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.

8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

До слова, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.