У Держдепі відреагували на ідею Зеленського розширити «нормандський формат»



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Держдепартамент США

США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення «нормандського формату» необхідна згода всіх учасників переговорів.

Про Кент заявив в коментарі «Голосу Америки».

«Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно «нормандського формату» з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі», - заявив Кент.

«Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату», - додав посадовець.

Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.

Як відомо, в «нормандський формат» щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.

8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

До слова, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.