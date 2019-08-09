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    У світі

    У Держдепі відреагували на ідею Зеленського розширити «нормандський формат»

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    Держдепартамент США - У Держдепі відреагували на ідею Зеленського розширити «нормандський формат»
    Держдепартамент США

    США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі

    Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення «нормандського формату» необхідна згода всіх учасників переговорів.

    Про Кент заявив в коментарі «Голосу Америки».

    «Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно «нормандського формату» з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі», - заявив Кент. 

    «Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату», - додав посадовець.

    Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.

    Як відомо, в «нормандський формат» щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.

    8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

    До слова, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

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