Франція оголосила про загальнонаціональний локдаун

Макрон під час свого звернення до громадян країни заявив про необхідність масштабного локдауна

Президент Емманюель Макрон ввів чотиритижневий локдаун у всіх регіонах Франції. Про це інформує канал France24.

Причиною посилення коронавірусних заходів стало різке збільшення числа випадків зараження. Так, якщо 20 січня під Франції, за даними ВООЗ, було виявлено 23 347 випадків зараження коронавірусом за добу 20 лютого — 23 170 то вже з середини березня пішло зростання: 12 березня — 27 166 випадків, 17-го — 29 145, 25-го — 33 389, 26 березня число випадків за добу досягла 45 401, а станом на 1 квітня кількість виявлених заражень зросла до 58 828.

«Вірус не тільки більш заразний, але до того ж смертельно небезпечний», — сказав глава держави, зазначивши, що «44% пацієнтів, які зараз знаходяться в реанімації, — молодше 65 років», — наголосив політик.

Заходи, введені у Франції на період локдауна:

у всіх регіонах введено комендантську годину з 19:00;

співробітники повинні по можливості перейти на віддалену роботу;

на три тижні закриваються дитячі садки, школи та коледжі. Студенти вузів зможуть відвідувати навчальні заклади один раз в тиждень;

магазини, де не торгують предметами першої необхідності, повинні бути закриті. Виняток становитимуть: книжкові та музичні магазини, перукарні, магазини товарів для дому;

забороняються поїздки без особливої причини на відстань більше 10 км від місця ізоляції; виїхати з одного регіону в інший французи зможуть тільки у великодні свята.

Додамо, що президент Аргентини Альберто Фернандес захворів коронавірусом.