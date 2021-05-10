Французькі військові написали Макрону про ризик громадянської війни через ісламізм

Раніше аналогічне послання французький президент отримав від групи відставних генералів

Група французьких військових звернулася до президента Еммануеля Макрона з листом на підтримку послання відставних колег, попередивши його, що поступки ісламізму ставлять під загрозу виживання країни. Про це повідомляють французьку ЗМІ.

«Ми говоримо про виживання нашої країни, про виживання вашої країни», – цитують ЗМІ витяги з листа, що з'явився в консервативному виданні Valeurs Actuelles.

«Вони (відставні військові – Главком) душу поклали на знищення ісламізму, якому ви йдете на поступки на нашій землі», – зазначають автори послання, адресованого Макрону і Кабінету міністрів Франції.

Як повідомляється, зараз не зрозуміло, скільки французьких військових стоять за цим листом і які у них звання. Під листом можуть вільно підписатися всі охочі.

Водночас самі автори послання описали себе як молоде покоління військових, що безпосередньо брали участь в операціях, які Франція почала після атак 2015 року.

«Якщо розпочнеться громадянська війна, військові підтримають порядок на ввіреній їм території... Громадянська війна назріває у Франції, і ви прекрасно про це знаєте», – попередили автори листа.

ЗМІ нагадують, що раніше лист з аналогічними застереженнями направили 20 відставних французьких генералів і група офіцерів. Це звернення викликало великий резонанс у Франції. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс назвав ініціативу неприпустимим втручанням військових у внутрішнє життя Франції і випадом проти республіканських принципів, а начальник Головного штабу ЗС Франції Франсуа Лекуантр пообіцяв покарати авторів листа.

Нагадаємо, 9 травня Макрон відкрив в Страсбурзі конференцію, присвячену майбутньому Європи.

В ході свого виступу він закликав відновити великі проєкти, вказавши на необхідність дослідження космосу і Світового океану. За словами президента Франції, Європа «повинна бути лідером в скороченні шкідливих викидів в атмосферу».

Разом з цим, зауважив Макрон, що необхідно «зміцнювати авторитет демократії». Він вважає, що в ході багатомісячної дискусії особливу роль потрібно відвести молоді. Лідер Франції переконаний, що саме молоді учасники заходу внесуть найбільшу кількість пропозицій.

Джерело: Інтерфакс-Україна