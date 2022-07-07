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    Французький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку Росії

    Рафаель Глюксман, депутат Європейського парламенту від Франції&nbsp; - Французький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку Росії
    Рафаель Глюксман, депутат Європейського парламенту від Франції 
    фото з відкритих джерел

    «Якщо нашою метою є стратегічна поразка Росії, то на сьогодні ми робимо недостатньо»

    Стратегічною метою має бути військова поразка Росії у війні проти України. Це означає, що санкційний режим має бути посилено, включаючи негайне ембарго на газ та енергоресурси, а військову допомогу Україні серйозно збільшено.

    Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксман.

    «Всі в ЄС розуміють, що якщо Україна зазнає поразки, то поразка зазнає Європа. Але питання в тому, чи ми хочемо, щоб Росія програла? Нашою стратегічною метою має бути поразка армії Росії в Україні (…)», – заявив європарламентар.

    «Це означає дві речі. По-перше, про що йшлося від самого початку, – так, ми не воюватимемо безпосередньо з Росією, а значить ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Це означає прийняття набагато серйозніших санкцій, серед яких повне і негайне ембарго на газ і енергоресурси. Це означає набагато більше персональних санкцій, конфіскацію їхніх активів та передачу Україні. І це також означає набагато більшу військову допомогу Україні», – зазначив представник Франції.

    «Якщо нашою метою є стратегічна поразка Росії, то на сьогодні ми робимо недостатньо, ми маємо робити набагато більше і набагато швидше. Якщо ми маємо іншу мету, то тоді ми маємо великі проблеми. Адже поки російська армія не зазнала поразки в Україні і не зіткнулася з наслідками власних злочинів, то ми матимемо ще більше злочинів, війн і руйнувань, ще більше небезпеки і загроз для наших економік, і ще більше трагедій», – підсумував Рафаель Глюксман.

    Раніше сенатор США від штату Пенсільванія Пет Тумі закликав забезпечити перемогу України, а також показати Путіну та іншим диктаторам, які спостерігають за тим, що нехтування суверенітетом сусідньої держави є великою помилкою.

    Теги: ЄС росія окупанти США газ депутат армія війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    Французький європарламентар закликає визначити стратегічною метою військову поразку Росії