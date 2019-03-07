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    Французького кардинала засудили за приховування фактів сексуального насильства над дітьми

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    <span>Архієпископ Ліонський Філіп Барбарен</span> - Французького кардинала засудили за приховування фактів сексуального насильства над дітьми
    Архієпископ Ліонський Філіп Барбарен
    Фото: Euronews

    Архієпископа Ліонського визнали винним у приховуванні інформації про випадки насильства над дітьми та підлітками, скоєного католицьким священиком

    Одного з найвпливовіших кардиналів католицької церкви, архієпископа Ліонського Філіпа Барбарена, у четвер, 7 березня, засудили до шести місяців ув'язнення умовно за приховування інформації про факти сексуального насильства над дітьми та підлітками, інформує агенція AFP.

    Йдеться про факти сексуальної наруги католицького священика над неповнолітніми, які мали місце у період між 2014 та 2015 роками.

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    Сам архієпископ Ліонський на засідання суду не з'явився. Його адвокати одразу ж після винесення вироку заявили, що подаватимуть апеляцію, назвавши висновки суду «непереконливими».

    68-річному Барбарену також закидали приховування інформації про те, що один зі священиків його єпархії домагався малолітніх у 1980-90 роках. Однак судді вирішили, що кардинал не може нести відповідальність за ці злочини за терміном їхньої давності.

    Нагадаємо, Папа римський Франциск визнав випадки сексуального насильства у католицькій церкві щодо черниць.

    Як повідомлялось, Папа римський закликав римо-католицьку церкву безкомпромісно боротися з сексуальною наругою, що здійснюються священнослужителями. 24 лютого, перед завершенням кризової зустрічі голів національних єпископських конференцій, присвяченій проблемі сексуального насильства священиків, понтифік заявив, що «відтепер жодне із злочинів не залишиться прихованим від очей, як це було в минулому».

    Джерело: Deutsche Welle

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