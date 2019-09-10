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    Freedom House закликала Росію звільнити ще 88 бранців Кремля

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    <div class="alt"> <div class="alt">Повернення бранців Кремля до України, 7 вересня</div> <div class="copy"></div> </div> <div class="copy"></div> - Freedom House закликала Росію звільнити ще 88 бранців Кремля
    Повернення бранців Кремля до України, 7 вересня
    Фото: СБУ

    «Росія і сили, яких вона підтримує на Донбасі і в Криму, повинні негайно звільнити всіх політичних в'язнів», - підкреслив директор програм Freedom House в Європі і Євразії Марк Берендт

    Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Росію звільнити ще 88 ув’язнених у Росії українців і кримських татар.

    «Обмін в’язнями між Україною і Росією – важливий крок до зменшення кількості людських жертв цього виснажливого конфлікту. Однак, оскільки понад 80 українських політичних в’язнів залишаються за гратами в Росії, в тому числі десятки мирних кримськотатарських активістів, відновлення справедливості все ще залишається примарним», - заявив директор програм Freedom House в Європі і Євразії Марк Берендт.

    «Росія і сили, яких вона підтримує на Донбасі і в Криму, повинні негайно звільнити всіх політичних в'язнів і припинити політично вмотивоване переслідування громадських активістів, журналістів, мирних послідовників ісламу і інших осіб, яких звинуватили за сфабрикованими справами і у показових судових процесах», – підкреслив він.

    За словами Берендта, обмін може мати значний вплив, якщо він сприятиме відновленню взаємозобов’язань країн у сфері захисту прав людини і верховенства права.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка. 

    Джерело: Крим.Реалії

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