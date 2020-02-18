Окупанти на Донбасі запасаються зброєю та боєприпасами, – розвідка



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Російські окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків

Бойовики обладнують нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння

За даними розвідки, бойовики запасаються зброєю, боєприпасами та обладнують окопи. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ вживають активних заходів з усунення недоліків, виявлених на початку лютого цього року комісією Генерального штабу та командуванням Південного військового округу ЗС РФ», – зазначив він.

Зокрема, до передових підрозділів противника завозяться додаткові запаси зброї і боєприпасів, на позиціях обладнуються нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння.

Крім того, зазначається, що окупанти активізували тренування артилерійських обслуг та підготовку коректувальників артилерійського вогню.

Також розвідка повідомила, що Росія втричі збільшила військовий потенціал біля українських кордонів. Як зазначили у розвідці, «сьогодні РФ як країна-агресор основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння».

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