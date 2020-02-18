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    Окупанти на Донбасі запасаються зброєю та боєприпасами, – розвідка

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    Російські окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків - Окупанти на Донбасі запасаються зброєю та боєприпасами, – розвідка
    Російські окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків

    Бойовики обладнують нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння

    За даними розвідки, бойовики запасаються зброєю, боєприпасами та обладнують окопи. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

    «За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ вживають активних заходів з усунення недоліків, виявлених на початку лютого цього року комісією Генерального штабу та командуванням Південного військового округу ЗС РФ», – зазначив він.

    Зокрема, до передових підрозділів противника завозяться додаткові запаси зброї і боєприпасів, на позиціях обладнуються нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння.

    Крім того, зазначається, що окупанти активізували тренування артилерійських обслуг та підготовку коректувальників артилерійського вогню.

    Також розвідка повідомила, що Росія втричі збільшила військовий потенціал біля українських кордонівЯк зазначили у розвідці, «сьогодні РФ як країна-агресор основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння».

    Раніше повідомлялося, що Радбез провів екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого


    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився – серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 
    Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.
    розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі Донецьк Луганськ озброєння
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