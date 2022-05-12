Російські військові ґвалтують власних дітей: у РФ стався страшний злочин

Світу відкриваються страшні злочини російських військових не лише в Україні, але й у РФ

У російському Южно-Сахалінську військовослужбовець РФ зґвалтував свою дочку. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Осторожно, новости».

37-річний старший сержант місцевої воєнізованої рятувальної частини Олександр Холоденко почав домагатися своїх дітей минулого року. Із вересня чоловік пропонував зробити масаж своїй доньці-п'ятикласниці (що щоразу перетікало в насильство), у листопаді поглумився над нею, продовжував домагання і цього року.

А напередодні 9 травня військовослужбовець РФ спробував зґвалтувати 9-річну доньку, якій вдалося вирватися і втекти.

Вона розповіла матері про те, що сталося. Про дії батька розповіла і старша дочка.

Жінка звернулася до поліції.

Старшого сержанта затримано, на нього заведено кримінальну справу за статтею зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру.

Як відомо, «друга армія світу» виявилася збіговиськом мародерів, ґвалтівників і вбивць. Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства.

Перша леді України Олена Зеленська закликала не замовчувати факти зґвалтувань українських громадянок з боку російських загарбників.

Нагадаємо, прокуратура встановила особу окупанта, який зґвалтував жінку на Київщині.

Раніше повідомлялося, що у населених пунктах Київської області російські окупанти масово знищували місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивали, ґвалтували і грабували мирних цивільних мешканців.