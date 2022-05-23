Єрмак у Давосі: Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії

Схоже, перелік ознак геноциду з грудневої Конвенції ООН 1948 року російські злочинці в погонах використовують як джерело натхнення, а не попередження про покарання, вважає голова президентської адміністрації

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак звинуватив Росію у геноциді проти українців. Про це сказав він під час відкриття виставки Russia War Crimes House у Давосі, де розпочався Всесвітній економічний форум.

За словами Єрмака, символічно, що виставка відбувається в будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі.

«У нашому домі, в Україні, – війна. Її принесли орди катів, ґвалтівників та вбивць у російській уніформі. На вигляд вони як люди. Та те, що вони коять на нашій землі, позбавляє їх права називатися людьми.

Їхній дім – це оселя зла. Це варто говорити прямо й чітко. Бо саме так кажуть правду. Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії. І зміна назви колись Російського дому в Давосі – це не просто символічно. Це справедливо. Це чесно. Бо на наочних прикладах показує і її світогляд, і її всесвіт», – зазначив голова Офісу президента.

Він також нагадав, що наразі відомо уже про понад 660 поранених і вбитих українських дітей, додавши, що точну кількість дітей, загиблих і постраждалих унаслідок російського вторгнення, встановити неможливо. Адже в Україні триває війна.

«Та жодна із цих історій не є історією про супутні жертви конфлікту. Вони всі – про геноцид. Російські солдати вбивають українців, тому що вони – українці. Російська армія руйнує Україну, бо це – Україна. Саме в цьому полягає мета й сенс цього вторгнення. Схоже, перелік ознак геноциду з грудневої Конвенції ООН 1948 року російські злочинці в погонах використовують як джерело натхнення, а не попередження про покарання.

У цьому документі, крім убивств, катувань та каліцтв за ознакою приналежності до певної групи, є такі пункти, як скорочення та запобігання народженню дітей. Певно, кожен із вас бачив кадри знищення пологового будинку в Маріуполі. Та він не єдиний, їх десятки зруйнованих по всій Україні. А ще – тисячі пошкоджених лікарень, шкіл і садочків», – сказав Єрмак.

Очільник Офісу президента нагадав, що серед ознак геноциду є також насильницька передача дітей іншим групам. Він наголосив, що за даними російських джерел, станом на 21 травня держава-терорист депортувала на свою територію більш як 232 тисячі дітей.

«Геноцид – один із найогидніших злочинів, відомих людству. Він ставить собі на службу і патологічних садистів, і легковірних дурнів, і спраглих до величі нікчем. Та найгірше, що його завжди підтримує мовчазний народ, який до втрати людяності боїться власного тирана», – зазначив Єрмак у своїй промові.

Він назвав Давос «місцем сили», у якому уже півстоліття «твориться новий світ».

«Та сьогодні новий світ народжується в Україні. Ми захищаємося від руйнівної й безжальної сили. Від імперії, для якої геноцид і злочини проти людяності – це рутина, а не табу. Але ми боремося не лише за себе. На кону – майбутнє Європи та світу. Заради майбутнього зло має бути зупинене. Непокаране воно завжди повертається», – наголосив голова ОП.

Зазначимо, що виставка Russia War Crimes House відкрилася сьогодні, 23 травня. Мета проєкту – викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретних осіб і надати хоча б деяким жертвам війни можливість розповісти свої реальні історії.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Виступ глави держави був присвячений ситуації в Україні через розв'язану Росією війну.

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