Голови наглядових рад держкомпаній попросили Зеленського вирішити проблему з обмеженням зарплат



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Зараз немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці обмеження, - повідомив гендиректор «Укроборонпрому»

Генеральний директор держконцерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус передав президенту Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад з проханням вирішити проблему з обмеженням на період карантину зарплат в держкомпаніях до 47 тисяч гривень на місяць. Про це сказав сам Абромавичус під час круглого столу Київської школи економіки, повдіомляєє «Інтерфакс-Україна».

«По зарплатах особисто дав президенту два листи: один - від голів наглядових рад усіх держкомпаній, і один - особисто від мене, що страждають 36 керівників дуже важливих держкомпаній з приводу цього обмеження», - сказав він.

За словами гендиректора «Укроборонпрому», була відверта розмова на цю тему з головою держави, який уже розуміє цю проблему.

«Але зараз немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці обмеження», - сказав Абромавичус.

За його словами, говорити про повну втрату політичної підтримки реформи корпоративного управління передчасно.

«Зараз на політичному рівні, будемо відверті, проблеми корпоративного управління не в пріоритеті, на жаль», - констатував гендиректор «Укроборонпрому».

Нагадаємо, з введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу і керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня. В кінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

Наразі карантин в Україні діє до кінця серпня і з великою ймовірністю буде продовжений далі.

Як повідомлялося, в Україні за рік середня зарплата зросла на понад 7%.

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

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