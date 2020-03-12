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    Гаврилюк розповів, що в таксі заробляє більше, ніж коли був нардепом

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    Михайло Гаврилюк&nbsp;працює таксистом у Києві - Гаврилюк розповів, що в таксі заробляє більше, ніж коли був нардепом
    Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві
    Фото: Станіслава Груздєва, Главком

    Гаврилюк зазначив, що працюючи водієм таксі в Києві, щомісяця заробляє до 35 тисяч гривень

    Ексдепутат Верховної Ради України від партії «Народний фронт» Михайло Гаврилюк розповів, скільки заробляє на роботі таксиста.

    Про це він повідомив в ефірі «5 каналу».

    Колишній депутат зазначив, що працюючи водієм таксі в Києві, щомісяця заробляє до 35 тисяч гривень.

    За його словами, у нього вільний графік роботи.

    «Сьогодні, наприклад, за годину заробив тисячу гривень. Зрозумів, що мені вистачить, і більше у мене немає настрою сьогодні працювати. На цьому закриваюсь і йду відпочивати. Якщо захочу ще тисячу заробити, то піду годинку-півтори попрацюю», - уточнив Гаврилюк. 

    Раніше ЗМі повідомили, що Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві.

    Михайло Гаврилюк не пройшов до парламенту на виборах, що відбулися влітку 2019 року.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаврилюк будує на Прикарпатті садибу площею 550 квадратних метрів. За словами екс-депутата, особняк він придбав завдяки вдалому одруженню - в 2016 році він розписався з 22-річною студенткою Яриною Хемій. 

    Торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі «Слуги народу».

    таксі Київ депутат Михайло Гаврилюк
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