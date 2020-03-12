Гаврилюк розповів, що в таксі заробляє більше, ніж коли був нардепом



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Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві Фото: Станіслава Груздєва, Главком

Гаврилюк зазначив, що працюючи водієм таксі в Києві, щомісяця заробляє до 35 тисяч гривень

Ексдепутат Верховної Ради України від партії «Народний фронт» Михайло Гаврилюк розповів, скільки заробляє на роботі таксиста.

Про це він повідомив в ефірі «5 каналу».

Колишній депутат зазначив, що працюючи водієм таксі в Києві, щомісяця заробляє до 35 тисяч гривень.

За його словами, у нього вільний графік роботи.

«Сьогодні, наприклад, за годину заробив тисячу гривень. Зрозумів, що мені вистачить, і більше у мене немає настрою сьогодні працювати. На цьому закриваюсь і йду відпочивати. Якщо захочу ще тисячу заробити, то піду годинку-півтори попрацюю», - уточнив Гаврилюк.

Раніше ЗМі повідомили, що Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві.