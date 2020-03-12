Гаврилюк розповів, що в таксі заробляє більше, ніж коли був нардепом
Гаврилюк зазначив, що працюючи водієм таксі в Києві, щомісяця заробляє до 35 тисяч гривень
Ексдепутат Верховної Ради України від партії «Народний фронт» Михайло Гаврилюк розповів, скільки заробляє на роботі таксиста.
Про це він повідомив в ефірі «5 каналу».
Колишній депутат зазначив, що працюючи водієм таксі в Києві, щомісяця заробляє до 35 тисяч гривень.
За його словами, у нього вільний графік роботи.
«Сьогодні, наприклад, за годину заробив тисячу гривень. Зрозумів, що мені вистачить, і більше у мене немає настрою сьогодні працювати. На цьому закриваюсь і йду відпочивати. Якщо захочу ще тисячу заробити, то піду годинку-півтори попрацюю», - уточнив Гаврилюк.
Раніше ЗМі повідомили, що Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві.
Михайло Гаврилюк не пройшов до парламенту на виборах, що відбулися влітку 2019 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаврилюк будує на Прикарпатті садибу площею 550 квадратних метрів. За словами екс-депутата, особняк він придбав завдяки вдалому одруженню - в 2016 році він розписався з 22-річною студенткою Яриною Хемій.
Торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі «Слуги народу».