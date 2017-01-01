Коболєв: Україна зможе купувати газ у «Газпрому» за європейською ціною
- Вчора, 23:48
-
Розсилка
У майбутньому «Нафтогаз» може купувати газ за ціною нижче, ніж спочатку було передбачено в контракті
Ціна природного газу за контрактом на поставку між «Газпромом» і «Нафтогазом» дорівнюватиме ціні на одному з європейських газових хабів.
Відповідне рішення прийнято Стокгольмським арбітражем, заявив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«На майбутнє ціна буде зменшена... Вона буде близькою до європейської, а якщо говорити точно, вона буде дорівнювати ціні на одному з європейських хабів, що ми вважаємо значним поліпшенням умов покупки газу в Україні», - сказав голова «Нафтогазу».
Коболєв вказав, що згідно з рішенням арбітражу ціну на другий квартал 2014 року було знижено на 27,4% - до 352 доларів з 485 доларів за 1 тис. куб. м, і такий же підхід буде застосований і до майбутніх поставок, але цифра зниження до первісної формули контракту буде іншою.
«У майбутньому «Нафтогаз» може купувати газ за ціною нижче, ніж спочатку було передбачено в контракті», - сказав голова «Нафтогазу».
Нагадаємо, сьогодні НАК «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.
Суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки.
Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4% - до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна у Стокгольмі уникла загрози дефолту.
Також повідомлялося, що «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $16 млрд за транзит газу.
Джерело: Економічна правда