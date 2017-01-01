Коболєв: Україна зможе купувати газ у «Газпрому» за європейською ціною

У майбутньому «Нафтогаз» може купувати газ за ціною нижче, ніж спочатку було передбачено в контракті

Ціна природного газу за контрактом на поставку між «Газпромом» і «Нафтогазом» дорівнюватиме ціні на одному з європейських газових хабів. Відповідне рішення прийнято Стокгольмським арбітражем, заявив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. «На майбутнє ціна буде зменшена... Вона буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

У майбутньому «Нафтогаз» може купувати газ за ціною нижче, ніж спочатку було передбачено в контракті

Ціна природного газу за контрактом на поставку між «Газпромом» і «Нафтогазом» дорівнюватиме ціні на одному з європейських газових хабів.

Відповідне рішення прийнято Стокгольмським арбітражем, заявив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«На майбутнє ціна буде зменшена... Вона буде близькою до європейської, а якщо говорити точно, вона буде дорівнювати ціні на одному з європейських хабів, що ми вважаємо значним поліпшенням умов покупки газу в Україні», - сказав голова «Нафтогазу».

Коболєв вказав, що згідно з рішенням арбітражу ціну на другий квартал 2014 року було знижено на 27,4% - до 352 доларів з 485 доларів за 1 тис. куб. м, і такий же підхід буде застосований і до майбутніх поставок, але цифра зниження до первісної формули контракту буде іншою.

«У майбутньому «Нафтогаз» може купувати газ за ціною нижче, ніж спочатку було передбачено в контракті», - сказав голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, сьогодні НАК «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.

Суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки.

Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4% - до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна у Стокгольмі уникла загрози дефолту.

Також повідомлялося, що «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $16 млрд за транзит газу.

Джерело: Економічна правда