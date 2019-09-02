Гендиректор «Галки» Дубовий помер



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Борис Дубовий помер 1 вересня на 72-му році життя

Генеральний директор великого виробника кави в Україні спільного українсько-британського підприємства «Галка ЛТД» (Львів) Борис Дубовий помер 1 вересня. Про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

«Стало відомо, що вчора на 72-му році життя помер багаторічний керівник українсько-англійського спільного підприємства «Галка ЛТД» Борис Дубовий. Львівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким», - йдеться в повідомленні.

Дубовий народився 20 жовтня 1947 року в с. Гриньки Лановецького району Тернопільської області.

Після закінчення в 1970 році Львівського політехнічного університету працював на багатьох львівських підприємствах.

З 1985 року працював у СП «Галка», а генеральним директором підприємства став у 1994 році.

На підприємстві працює близько 280 осіб.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Галка Лтд» створено в 1994 році компанією E.D. & F. Man Coffee Limited (Велика Британія) на базі Львівської фабрики «Галка». Компанія виробляє розчинну каву, натуральну каву, натуральну мелену каву, розчинні кавові напої під торговою маркою «Галка».