  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гендиректор «Укроборонпрому» подав у відставку

    Заяву про звільнення Романов написав ще у минулому році
    Генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення. Про це йдеться на сайті відомства. «Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК «Укроборонпром». Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко
    • Вчора, 21:53
    • Розсилка
    Роман Романов
    Роман Романов

    Заяву про звільнення Романов написав ще у минулому році

    Генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення.

    Про це йдеться на сайті відомства.

    «Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК «Укроборонпром». Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення», — заявив Романов.

    «Щоб зняти низку питань» Романов перерахував успіхи оборонного підприємства, серед яких він назвав: реформу оборонного сектора, сплачені податки та забезпечення Збройних сил бойовою технікою та ін.

    За його словами, після роботи в бізнесі він 3,5 роки пропрацював на державній службі.

    «Усі роки роботи в «Укроборонпромі» ЗМІ нагадували мені, що я прийшов в Держконцерн з бізнесу. Це правда. І я вважаю, що в житті кожного чоловіка має бути період, який він зобов'язаний віддати служінню своїй країні. І ці 3,5 роки були моїм служінням» , - зазначив він.

    Романов подякував співробітникам «Укроборонпрому» , «які повірили у відродження оборонної промисловості країни» .

    «Упевнений, що мій послідовник продовжить цей курс. А я плавно передам йому всі справи, щоб цей перехід жодним чином не відобразився на ефективності роботи Концерну» , - зазначив він.

    Нагадаємо, Гройсман 27 грудня запропонував керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку через ситуацію з боргами із виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі.

    Гройсман ще тоді оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

    Того ж дня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.

    Пізніше у поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.

    Петро Порошенко податки відставка Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ