Гендиректор «Укроборонпрому» подав у відставку

Заяву про звільнення Романов написав ще у минулому році

Генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення. Про це йдеться на сайті відомства. «Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК «Укроборонпром». Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко



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Роман Романов

Заяву про звільнення Романов написав ще у минулому році

Генеральний директор держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов написав заяву про звільнення.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК «Укроборонпром». Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення», — заявив Романов.

«Щоб зняти низку питань» Романов перерахував успіхи оборонного підприємства, серед яких він назвав: реформу оборонного сектора, сплачені податки та забезпечення Збройних сил бойовою технікою та ін.

За його словами, після роботи в бізнесі він 3,5 роки пропрацював на державній службі.

«Усі роки роботи в «Укроборонпромі» ЗМІ нагадували мені, що я прийшов в Держконцерн з бізнесу. Це правда. І я вважаю, що в житті кожного чоловіка має бути період, який він зобов'язаний віддати служінню своїй країні. І ці 3,5 роки були моїм служінням» , - зазначив він.

Романов подякував співробітникам «Укроборонпрому» , «які повірили у відродження оборонної промисловості країни» .

«Упевнений, що мій послідовник продовжить цей курс. А я плавно передам йому всі справи, щоб цей перехід жодним чином не відобразився на ефективності роботи Концерну» , - зазначив він.

Нагадаємо, Гройсман 27 грудня запропонував керівнику «Укроборонпрому» піти у відставку через ситуацію з боргами із виплати зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі.

Гройсман ще тоді оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

Того ж дня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.

Пізніше у поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.