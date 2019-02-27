Гендиректор «Укроборонпрому» заявив про відсторонення директорів двох заводів



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За словами гендиректора «Укроборонпрому», відсторонені від посад Сергій Філоненко та Олексій Бабіч

Гендиректор «Укроборонпрому» зазначив, що керівники заводів відсторонені «для забезпечення належних умов для розслідування»

Директор ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова» Олексій Бабіч і директор ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад.

Про це Цензор.нет повідомив генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін.

«У зв'язку із суспільним резонансом, викликаним оприлюдненням інформації програми «Наші гроші», і для забезпечення належних умов для відповідного розслідування правоохоронними органами відсторонили від посади директора ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова» Бабіча та директора ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Філоненка», - заявив Букін.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Юлія Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом. Приводом для такої заяви стало те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері.