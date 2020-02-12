Керівник Чорноморської митниці Шуцький: чистка кадрового складу вбиває митну службу



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В.о. глави Чорноморської митниці Олександр Щуцький Фото: РБК-Україна

Щуцький акцентував увагу на необхідності внести зміни до Митного кодексу

Кожен новий виток реформ на митниці супроводжується чищенням кадрового складу, що негативно позначається на роботі митниці. Тому на сьогоднішній день важливо зберегти кадровий кістяк і поступово посилювати службу новими кадрами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки начальника Чорноморської митниці, яка об'єднує Херсонське і Миколаївське відділення, Олександр Щуцький.

«У митниці були різні періоди і у кожного періоду були свої плюси і мінуси», - сказав він, додаючи, що нинішній глава митної служби Максим Нефьодов діє правильно.

«Нові люди завжди потрібні, але, якщо у тебе не вистачає інспекторів, ставити замість них молодих і недосвідчених не можна. У будь-якому випадку, завжди повинен залишитися кістяк, який зможе навчити нових, інакше це буде просто красивий піар-проєкт. Так як для того, щоб підготувати фахівця, який розбирається в тонкощах митного оформлення, піде мінімум 5 років роботи на митниці», - зазначив Щуцький.

В.о. глави Чорноморської митниці переконаний, що хороший керівник, який знає і відчуває свій колектив, легко і швидко визначає «паразита», що своїми діями паралізує роботу, займається здирництвом та виконанням бюджетних програм для себе.

«Митниця, як будь-яка військова структура, має чітку вертикаль, яке ви ставите завдання - таке і виконають. Якщо керівництво скаже не давити бізнес, повірте, жоден з посадових осіб чи співробітників, які поважають своїх керівників, не зроблять нічого протизаконного. Тому який начальник митниці, така і митниця», - зазначив Щуцький.

Водночас, він акцентував увагу на необхідності внести зміни до Митного кодексу, який зночною мірою залишився в редакції часів перебування на посаді глави Міністерства зборів і доходів Олександра Клименка.

«Фундаментальної роботи з модернізації Митного кодексу під сьогоднішні реалії ще не було зроблено. Почати потрібно з того, щоб внести необхідні зміни до митного кодексу, провести максимальну IT-модернізацію системи, привнести більше інформаційних ресурсів, щоб прискорити роботу митника, спростити роботу бізнесу і мінімізувати спекуляції брокерів. Адже проблема не в старих митниках, проблема набагато глибше», - підсумував Щуцький.

Нагадаємо, Олександр Щуцький був призначений виконуючим обов'язки Чорноморської митниці 16 листопада 2019 року. До цього він очолював Сумську митницю.