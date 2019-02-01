Генпрокуратура не подаватиме апеляцію на вирок Януковичу



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Судовий процес над Віктором Януковичем тривав 20 місяців

ГПУ хоче зосередитися на доведенні причетності Януковича до інших злочинів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що апеляція на вирок екс-президенту Віктору Януковичу за державну зраду подаватися не буде.

Про це Луценко в ефірі телеканалу «Прямий»

«Чи задовольняє мене термін (Януковичу, - ред.)? Можна, звичайно, сперечатися, тому що ми просили 15 років. Але я, як генпрокурор, порадившись з прокурорами в цьому провадженні, прийняв рішення не подавати апеляцію, а зосередитися над наступній справі», — сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що необхідно зосередитися на доведенні причетності Януковича до інших злочинів.

«Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми маємо всі докази для передачі в суд, у тому числі, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані», - зазначив Луценко.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

Захист екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду подасть апеляцію на вирок, за яким йому присуджено 13 років ув'язнення.

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