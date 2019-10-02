Справу екснардепа Мартиненка передали в Антикорупційний суд



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Колишній народний депутат Микола Мартиненко Фото: Главком

Раніше колегія суддів передала справу Мартиненка в Апеляційний, а не у Антикорупційний суд

Шевченківський районний суд Києва передав справу колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що Київський апеляційний суд не погодився з Шевченківським районним судом, що питання про передачу справи екснардепа Миколи Мартиненка має вирішувати Верховний суд.

Раніше колегія суддів передала справу Мартиненка в Апеляційний суд, щоб він передав його у Верховний суду, а вже звідти - в Антикорупційний суд.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляв, що проблема українського правосуддя не вичерпується корумпованістю, треба враховувати ще незахищеність суддів від тиску. Як приклад він навів справу Мартиненка, ствердивши, що коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три міністри, які, нібито, здійснювали безпосередній тиск на суддю.

НАБУ затримало ексдепутата Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року. 22 квітня суд відпустив його на поруки народних депутатів із фракції «Народний фронт» та міністрів. 17 серпня суд дозволив йому виїжджати за межі Києва і Київської області.

Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями «Нафтогазу України», «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», «СхідГЗК» та «Ядерного палива».

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.