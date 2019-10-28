Горбатюк пояснив, чому Богдану потрібно вручити підозру



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Сергій Горбатюк: справи, у яких Андрій Богдан представляв державу, неможливо було програти Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Сергій Горбатюк стверджує, що справи, у яких Богдан представляв державу, були апріорі виграшними, але…

Колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому керівнику Офісу президента Андрію Богдану потрібно вручити підозру.

Зазначимо, що минулого тижня з’явилась інформація про те, що Богдана нібито підозрюють у порушенні закону під час роботи в уряді Азарова. Але у ДБР заявили, що не реєстрували відповідних проваджень та не здійснюють досудових розслідувань, у САП і НАБУ теж не розглядали питання вручення йому підозри.

Горбатюк же стверджує, що справа таки є, але крутиться вона не навколо Богдана. Мова про події 2012 року, коли Юлії Тимошенко «шили» замах на розкрадання державних коштів через надання начебто гарантій уряду РФ, внаслідок чого начебто Україна має відповідати за понад $400 млн за борги ЄЕСУ перед Міноборони РФ (тоді це була надумана справа і за фактом незаконного переслідування є кримінальне провадження). «Тоді вони не поставили певні товари. Але це не були державні гарантії. ЄЕСУ була винна, а держава Україна до цього боргу не мала жодного стосунку (це було підтверджено рішеннями судів, аж до Верховного). Але з’явився судовий позов Міноборони РФ про стягнення з нашої держави за липовими гарантіями 3,2 млрд грн. Відбуваються суди всіх інстанцій, які визнають, що держава Україна винна цю суму росіянам і врешті частина коштів перераховується до Міноборони РФ», - пояснив Горбатюк.

Він зазначив, що у всіх тих судах представником України за довіреністю Кабміну був саме Андрій Богдан. «То був суд, який апріорі неможливо було програти», - резюмував Сергій Горбатюк.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.