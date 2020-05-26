Зброя, «чорнові» записи, $400 тис.: у Києві правоохоронці вилучили злодійський «общак» (фото, відео)



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За результатами проведення обшуків правоохоронці вилучили 400 тисяч доларів США Фото: Нацполіція

«Злодій в законі» Андрій Львівський підозрюється у вбивстві свого компаньйона

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу генерального прокурора України в межах кримінального провадження, що розслідується за фактом умисного вбивства, вилучили гроші, зброю, «чорнові» записи та документи, що можуть свідчити про вчинення інших злочинів.

У скоєнні вбивства заочно вже повідомлено про підозру «злодію в законі» на прізвисько Андрій Львівській або Нєдєля.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділів провели 45 санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваного, осіб із його оточення та в їх автомобілях. Обшуки відбувалися на території кількох областей у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом умисного вбивства чоловіка, тіло якого з вогнепальними поранення голови виявили в автомобілі у центрі столиці на початку жовтня 2009 року.

Вбитим виявився друг та бізнес-партнер підозрюваного. Познайомилися вони під час злочинної діяльності, а в подальшому між ними виник фінансовий конфлікт. На той час Андрій Львівський прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш збирався ініціювати так звану «сходку» та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. У разі такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус «злодія в законі», тому він вирішив позбутися свого компаньйона, ретельно спланував злочин та разом з іншими особами вбив чоловіка. Через певний час Андрія Львівського затримали, але відпустили через відсутність доказів.

Через кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, підозрюваного «коронують» і надають статус «злодія в законі». З того часу він контролює діяльність злочинних груп, «тіньові» схеми реального сектору економіки та відповідає за кримінальний «общак».

Аби не допустити витоку інформації, до розслідування було долучено обмежене коло осіб. Упродовж останніх пів року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та прокурори Офісу генерального прокурора працювали над цією справою у цілковитій таємності. Проведено ряд експертиз, допитів свідків та очевидців тодішньої події, аналіз телефонних з’єднань та маршрутів пересування підозрюваного, загиблого та інших учасників злочину, встановлено їх місця проживання, а також місця знаходження частини коштів так званого «общака». Завдяки цьому поліцейським вдалося зібрати обґрунтовані докази причетності «злодія в законі» Андрія Львівського, також відомого як Нєдєля, до умисного вбивства свого бізнес-партнера.

В ході проведення негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що частина коштів так званого «общака» зберігається у банківській скриньці однієї з фінансових установ. За результатами проведення санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 400 тисяч доларів США, записи із зазначенням того, на що використовувалися ці гроші, зброю, в тому числі і ту, яка була ретельно захована, коштовні та цінні речі, записи «чорнової» бухгалтерії, документи, що можуть свідчити про причетність підозрюваного та осіб із його оточення до вчинення цього та ряду інших злочинів, автомобілі, у тому числі і броньовані, комп’ютерну техніку, старовинні іконі та речі сакрального мистецтва. Під час слідства буде встановлюватися походження коштів, за які були придбані нерухомість, автомобілі, цінні та коштовні речі.

На підставі зібраних доказів «злодію в законі» було заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У зв’язку з відсутністю підозрюваного на території України підготовлені матеріали для його оголошення у міжнародний розшук. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів.

У поліції зазначили, що це другий випадок за роки незалежності України, коли було зібрано докази причетності лідерів кримінального світу до скоєння кримінального правопорушення. Одного з них - Гегу Озургетського - засуджено до семи з половиною років ув’язнення за замах на вбивство. Андрію Львівському може загрожувати від 7 до 15 років.

Нагадаємо, наприкінці минулого року парламент у першому читанні прийняв за основу законопроект №2513 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», яким вводиться поняття «злодій в законі» та передбачається кримінальна відповідальність за перебування у цьому статусі.