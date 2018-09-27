Генпрокурор запропонував провести ревізію мінометів «Молот»



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Міномети «Молот»

Є сумніви в тому, що завод-виробник «Маяк» забезпечував проведення гарантійного обслуговування «Молотів»

Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони звернутися до Міністерства оборони і держконцерну «Укроборонпром» щодо проведення ревізії мінометів «Молот» в зв'язку з інцидентами.

«Пропонував би комітету прийняти рішення звернутися до Міноборони і ДК «Укроборонпром», щоб терміново призначити повну ревізію наявних мінометів «Молот» і їхнього гарантійного обслуговування заводом-виробником (ПАТ «Маяк», - «Главком»), чого не було зроблено всупереч підписаного з Міністерством оборони договором», - заявив Луценко.

Він наголосив, що відбулося грубе порушення всіх правил безпеки. Зокрема, попередньо з'ясовано, що під час навчань на Рівненському полігоні інтервал між мінометами складав 5-8 метрів замість необхідних 20-40 м.

«Слідчим експериментом підтверджено факт подвійного заряджання міномета, що також стало можливим внаслідок неналежної роботи запобіжника або переведення його у неактивне положення. При цьому попередньо встановлено, що виліт першої міни не відбувся внаслідок неналежного спрацювання ударно-спускового механізму», - розповів генпрокурор.

Луценко додав, що ті, хто, усупереч нормативам, не забезпечив техніки безпеки при бойових стрільбах на Рівненському полігоні, будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 6 липня у результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.

Крім того, військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.

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